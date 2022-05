Ocalić klimat? Musimy zmniejszyć wydobycie paliw kopalnych o połowę

Cóż, najnowsze badania wskazują, że to wciąż zdecydowanie za mało, aby mieć nadzieję na zahamowanie zmian klimatycznych. Podjęte muszą być środki dużo drastyczniejsze. O co chodzi? Wszystko wskazuje, że na obecnym etapie, aby ograniczyć ocieplenie klimatu do poziomu 1,5 stopnia, musielibyśmy ograniczyć aktualne wydobycie paliw kopalnych o połowę. Oznacza to zamknięcie połowy z istniejących mocy przerobowych wszystkich kopalni, platform wiertniczych i istotne ograniczenie wydobycia paliw kopalnych. Problem w tym, że nie wiadomo tak naprawdę, które kopalnie powinny być zamknięte, a które powinny być utrzymane.