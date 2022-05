Apple Watch będzie mierzył temperaturę ciała. Funkcja miała być już dawno, ale Apple ma problem z oprogramowaniem

Zdaniem Kuo, funkcja odczytu temperatury ciała jest w Apple Watch 8 wysoce prawdopodobna. Jest tylko jeden warunek: Apple miał wiele miesięcy na rozgryzienie problemu wspomnianego algorytmu. Jeżeli to się udało - a można z wysokim prawdopodobieństwem obstawić, że tak - to będzie to jedna z nowości zegarka, który w sprzedaży ma się pojawić w drugiej połowie bieżącego roku.