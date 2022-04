W końcu chciałbym też, żeby Apple Watch Series 8 miał choć odrobinę mniej żenujący czas pracy. Znam takich, co noszą dwa Apple Watche, by nie rezygnować z monitorowania snu i znam też takich, którzy twierdzą, że 1,5 dnia czasu pracy każdemu wystarczy do szczęścia, bo przecież można ładować zegarek podczas snu lub podczas brania prysznica. Patrzę na to z politowaniem, zerkając na Garmina Fenix 6 Pro, który jest do połowy rozładowany, z którym codziennie trenuję, a któremu nadal zostało 7 dni zapasu energii. I nie oczekuję, że Apple Watch nagle będzie dawał radę wytrzymać bez ładowania dwa tygodnie; na to jest on zbyt naszpikowany technologiami, a to niestety niesie kompromis w postaci wysokiego zużycia energii. Chciałbym jednak zobaczyć solidne 48 godzin intensywnego użytku, a może nawet 72 godziny bez szaleństw. Tak, żeby można było wyjechać na weekend i nie martwić się o ładowarkę.