I to nie od chińskiego producenta, a od dwóch klasycznych marek, z czego jednej bardzo prestiżowej. Jeśli ktoś prognozował śmierć typowych zegarków, obrazki z Warszawy mogą skłonić go do zmiany zdania. Te nadal mają swoich wiernych fanów, co pokazuje zainteresowanie wyjątkowym modelem Omega x Swatch.