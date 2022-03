Z jednej strony patrzę na to i myślę - abominacja. Logo Omegi czy kultowy chronograf Speedmastera na zegarku z żółtym cyferblatem? Przepraszam, czy to Króliczek Wielkanocny Special Edition? Nie - to "Mission to the Sun", czyli jeden z serii zegarków MoonSwatch (trzeba przyznać, sprytna gra słów Moonwatch i Swatch) tematycznie zahaczających o podbój przestrzeni kosmicznej, wykonanych z bioceramiki, czyli autorskiego połączenia ceramiki i bioplastiku, które znajdziemy w wielu zegarkach Swatch.