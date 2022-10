Google Pixel Watch to pierwszy zegarek z nowym systemem WearOS, który nie jest Samsungiem. Spodziewaliśmy się zatem choć odrobiny nowych i wyjątkowych funkcji, ale niestety niczego takiego nie widać, przynajmniej nie w specyfikacji. Pixel Watch jest do bólu typowy i nie wyróżnia się niczym szczególnym. Oferuje mapy, płatności, dostęp do Asystenta, muzyki, kalendarza i aplikacji ze sklepu Play – słowem, dokładnie to samo, co Samsung Galaxy Watch, tylko w nieco innej oprawie wizualnej.