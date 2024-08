Nie da się już trzymać niespodzianek. O Galaxy S24 FE wyciekło właśnie wszystko

Telefon ma być wyposażony w 6,7-calowy, 120-hercowy wyświetlacz, a więc w istotnie większy ekran niż model poprzedniej generacji. Jego szczytowa jasność to ponoć 1900 nitów i ma być niemal taki sam pod względem parametrów, co wyświetlacz w Galaxy S24 Plus, z jednym małym wyjątkiem: rozdzielczość to tylko FHD+.