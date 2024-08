iPhone 16 ma być hitem. Tysiące robotników nie nadąża za zamówieniami

By zaspokoić nadprogramowe potrzeby Apple’a, zajmujący się montażem iPhone’ów Foxconn został zmuszony do zatrudnienia aż 50 tys. dodatkowych robotników w największej ze swoich fabryk. Również i dane z Foxconna sugerują, że amerykański producent spodziewa się popytu na około 100 mln urządzeń w bieżącym roku. Co więcej, brakuje już rąk do pracy. Foxconn szukając personelu, oferuje wysokie stawki i liczne płacowe dodatki, zwiększając też bazową wypłatę wszystkim.