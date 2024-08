A więc tak wygląda składany Google Pixel. Ktoś go wypatrzył w kawiarni na Tajwanie

Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości na temat wejścia Google’a w rynek urządzeń z elastycznymi wyświetlaczami na poważnie to najwyższy czas je rozwiać. Nie tylko amerykańscy i tajwańscy dziennikarze dokopali się przez minione tygodnie do wielu informacji na temat składanego telefonu Pixel, to na dodatek właśnie jeden z nieostrożnych testerów dał się złapać przez postronne osoby, gdy używał telefonu.