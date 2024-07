Samsung znalazł odpowiedź na bolączkę polskiej kinematografii. Podbije glos

Android One UI 6.1.1 to nowa wersja systemu operacyjnego Samsunga, jaki jest wykorzystywany na telefonach i tabletach z rodziny Galaxy. Niedługo będzie dostępny jako aktualizacja dla znacznej liczby urządzeń. Oficjalna lista zmian, jaka będzie zapewniona w ramach aktualizacji nie jest jeszcze dostępna - tym niemniej rzetelne źródła co rusz informują o nowych przeciekach, co Spider’s Web skrupulatnie dokumentuje. Najnowsza informacja powinna ucieszyć znaczną liczbę użytkowników.