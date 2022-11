Dwa miesiące z Samsungiem Galaxy Z Flip 4 - recenzja długoterminowa

Oczywiście będąc w temacie ekranu nie mogę pominąć wgłębienia w składanym ekranie, bo działa ono polaryzująco na ludzi. Tak, mają rację ci, którzy mówią, że Samsung powinien już wyewoluować poza to wgłębienie, jak zrobiło to Xiaomi czy Huawei. Jednak robienie z tego wgłębienia jakiegoś deal-breakera to komedia uprawiana przez ludzi, którzy nigdy tego telefonu nie mieli w dłoniach na dłużej niż 5 minut. Wgłębienie w niczym nie przeszkadza. Przez znakomitą większość czasu ani go nie widać, ani go nie czuć, bo bardzo rzadko zdarza się, byśmy przesuwali palcem idealnie przez środek ekranu. Po kilku dniach z Galaxy Z Flipem 4 przestajemy na niego zwracać uwagę. Jeśli mam być szczery, to bardziej przeszkadza mi po roku notch w iPhonie 13 Pro niż przeszkadza mi delikatny żleb w wyświetlaczu składanego Samsunga.