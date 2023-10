Samsung Galaxy Tab S9+? Ten sprzęt zmienia postrzeganie całej kategorii tabletów - recenzja

Tymczasem wydajność Samsunga Galaxy Tab S9+ jest tak duża, że z powodzeniem można na nim pracować, nawet na wymagających projektach. Można to robić z klawiaturą albo bez, a po pracy usiąść sobie na kanapie i oddać się rozrywce. Akcesoryjna klawiatura z touchpadem sprawia, że mamy do czynienia z tabletem, który można zamienić w laptopa, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Mocy nie zabraknie, aplikacje mobilne świetnie sprawdzają się w pracy. Za każdym razem jak testuję tablet, to używam go do pracy i za każdym razem zastanawiam się, po co mi w sumie laptop? Na tablecie mam długi czas pracy, mobilność, wygodę użytkowania, czyli to samo, co zapewniałby mi mały laptop. Ale laptop nie jest tak wygodny do konsumpcji treści jak tablet.