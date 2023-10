Samsung pokazał nowe, tańsze tablety. Oto, co oferują

Samsung nie chwali się niestety pojemnością akumulatorów żadnego modelu - wiemy, że oba wspierają 15-W ładowanie, ale zasilacza w zestawie nie zobaczymy, a jedynie kabelek USB-C i igłę do tacki na karty rozszerzeń. Tablety Samsung Galaxy Tab A9 pracują na Androidzie 13 z nakładką OneUI 5.1. Jeśli chodzi o ceny, to Tab A9 jest dostępny w Emiratach Arabskich i kosztuje tam 699 dirhamów (ok. 820 zł). Byłoby miło, gdyby tablety trafiły do Polski - zawsze to jakaś konkurencja w segmencie tańszego sprzętu.