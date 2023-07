Zabrałem Samsunga Galaxy Z Flip 5 na spacer. Tak sprawdza się aparat

Pierwszy z obiektywów robiący zdjęcia o wielkości 12 Mpix (Dual Pixel AF, OIS, f/1.8, 1.8 um), a jego kąt widzenia to 83 stopnie. Drugi to z kolei obiektyw ultraszerokokątny, który również robi 12-megapikselowe fotki (f/2.2, 1,22 um), a jego kąt widzenia to 123 stopnie. Niestety zabrakło tutaj obiektywu do zdjęć portretowych, a tym samym optycznego zoomu - szkoda, że nie istnieje np. Galaxy Z Flip 5 Plus albo Ultra z jeszcze lepszym aparatem.