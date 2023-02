Składa się w pionie i ma zwierzaczka w środku. Oppo Find N2 Flip - pierwsze wrażenia

No i właśnie: co z wytrzymałością Oppo Find N2 Flip? Po kilku chwilach spędzonych z nim nie da się stwierdzić, jak poradzi on sobie na dłuższą metę, ale Oppo przekonuje, iż pracowało nad nim od 2018 r., a każdy egzemplarz powinien wytrzymać 400000 zamknięć, co ma potwierdzać certyfikat TUV. Do tego smartfon ma działać w zakresie temperatur od -20 do 50 stopni Celsjusza.