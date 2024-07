Tak będzie wyglądał twój smartfon Samsunga. Przygotuj się na duże zmiany

Przecieki obejmują lwią część zaktualizowanego wyglądu One UI 7. W centrum sterowania na pierwszy rzut oka nie widzimy większych zmian. Stylistyka całego panelu wygląda na odświeżenie tego, co zostało wdrożone w One UI 6. Co jednak najważniejsze, sekcja ta została podzielona na dwie części – jedna obejmuje powiadomienia, druga z kolei szybkie ustawienia.