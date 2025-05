T-Mobile ulepszył abonament. Jest drożej, ale za to szybciej

Zmiana jednak dotyczy wyłącznie nowych klientów, a więc ci obecni, którzy dotychczas korzystali z pakietu M Nielimitowany w T-Mobile, wciąż mają ograniczenie do 30 Mb/s. Jednocześnie pakiet L z nielimitowanym dostępem do internetu bez lejka transferu od 20 maja 2025 r. podrożał z 90 zł/mies. do 95 zł/mies. Obecni użytkownicy pakietu nie muszą się jednak martwić o podwyżkę ceny, dopóki nie odnowią umowy.