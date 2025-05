Mimo wszystko, jeśli potrzebuje się więcej niż ok. 500 MB internetu każdego miesiąca, to znacznie lepiej wybrać dowolny, nawet tańszy pakiet kosztujący 30 zł/mies. W Play taka oferta gwarantuje dostęp do 30 GB internetu każdego miesiąca, a także dostęp do nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów. Tymczasem nie korzystając z pakietów, trzeba liczyć, że absolutnie każda usługa jest płatna.