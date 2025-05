Laptopy MSI RTX 50 już tu są. Pomocny konfigurator dobiera laptop, MSI dodaje czek BLIK

Czek BLIK w promocji MSI na laptopy Thin, Cyborg oraz Katana to praktyczny dodatek do maszyny, w sam raz na start. Umożliwia np. wykupienie abonamentu PC Game Pass, zapewniającego dostęp do setek gier pobieranych bez dodatkowych kosztów. W tym najnowsze produkcje wydawane przez Microsoft takie jak DOOM The Dark Ages, Indiana Jones i Wielki Krąg, STALKER 2 czy fenomenalne Clair Obscur: Expedition 33. Słowem: nie zabraknie świetnych gier do katowania.