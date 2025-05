Czy grozi nam blackout? Polska walczy, żeby mu zapobiec

Nowa infrastruktura nie będzie jedynie wzmocnieniem starego systemu. To przede wszystkim podstawa do dalszego rozwoju źródeł odnawialnych, takich jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Sieć będzie gotowa na podłączanie nowych mocy OZE i zarządzanie ich zmiennością. Do 2035 roku Grupa Enea planuje przeznaczyć łącznie 41 mld zł na inwestycje w segmencie dystrybucji, co ma zwiększyć odporność krajowego systemu energetycznego i pozwoli na rozwój OZE.