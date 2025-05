Mówią, że zegarek będzie działał dłużej. Wystarczy aktualizacja

No bo jeśli np. zegarek z Wear OS 5 działa 20 godzin na pełnym akumulatorze, to po zmianach czas wydłuży się do 22 godzin. Wszyscy wiemy, że największym problemem zegarków z tym systemem jest głównie czas pracy. W wielu modelach ładowanie zegarka codziennie lub co 1,5 dnia jest zupełnym standardem. Fakt, na rynku znajdą się takie propozycje jak OnePlus Watch 3, który może działać nawet do 5 dni podczas zwykłego użytkowania (nie mówiąc już o trybie oszczędzania baterii do 16 dni).