Samsung sprawi, że twój Galaxy Watch będzie zawsze nowy. Oto co trafi do zegarków

W tym samym pakiecie AssembleDebug doszukał się kodu sugerującego, że Now Bar i Now Brief pojawią się także w One UI 8 Watch. Na smartfonach pod kontrolą One UI 7 Now Bar ma formę "pastylki" u dołu ekranu blokady, która wyświetla najważniejsze informacje z obecnie uruchomionych aplikacji. Po jej dotknięciu smartfon otwiera Now Brief, czyli podsumowanie informacji ze wszystkich ważniejszych aplikacji - pogody, kalendarza czy Samsung Health.