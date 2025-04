Samsung spełnia oczekiwania fanów. Do Galaxy Watch 8 powróci wielki nieobecny

Zeszłoroczna premiera Galaxy Watch 7 okazała się być rozczarowaniem dla sporej grupy entuzjastów produktów Samsunga, bo gigant w serii 7 zrezygnował z wariantu Classic. Wariant ten posiada obrotowy bezel, który zagościł w seriach Watch 6, Watch 4, a także Gear S3 i Gear S2, jednakże brakuje go w seriach Watch 5 i Watch 7.



Jeżeli tak jak ja nadal masz to Samsungowi za złe, to mam dla ciebie dobrą wiadomość.