Huawei wchodzi razem z drzwiami. Nowy smartwatch ma coś wyjątkowego

Do tradycyjnego sensora doszedł drugi, który umieszczony jest na boku zegarka. Nazywa się Distributed Super-Sensing. Wystarczy dotknąć go opuszkiem palca i chwilę przytrzymać. Czujnik wykorzystuje unikalne właściwości opuszka palca, czyli jego cienką skórę i gęstą sieć naczyń krwionośnych, co zmniejsza ewentualne zakłócenia. W efekcie monitorowanie układu sercowo-naczyniowego stoi na niespotykanym dotąd poziomie.