Huawei rzuca pieniędzmi w Europę. Dowiedzieliśmy się, kto na tym skorzysta

Huawei należy do pracowników. Nie ma zewnętrznych akcjonariuszy domagających się dywidend, więc firma może ładować ogromne pieniądze w rozwój technologii. To – jak mówił – część DNA firmy i klucz do zrozumienia jej innowacyjności. To właśnie te miliardy pozwalają im pchać do przodu takie technologie jak sieci IP, chmurę, AI (nawet jeśli ich własny model Pangu działa głównie w Chinach), a także bycie liderem w Wi-Fi 7.