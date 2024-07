Seeds for the Future 2024, relacja z wydarzenia z Rzymu

Historia Seeds for the Future sięga 2008 roku, kiedy to Huawei zainicjował program pilotażowy. Szybko stało się jasne, że potencjał tkwi w szerszym zasięgu, a w 2019 roku program rozkwitł na skalę globalną, obejmując obecnie ponad 15 tys. uczestników z 139 krajów. Polska dołączyła do tej inicjatywy w 2016 roku, otwierając drzwi dla ambitnych studentów pragnących zgłębić tajniki technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i odkryć swój potencjał na globalnej scenie.