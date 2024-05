Mieszkańców bloków i domków może irytować dźwięk dmuchawy do liści. Zbieranie opadłych liści i gałązek nie należy do najprzyjemniejszych czynności, a dmuchawa ma liczne wady. Zwiększa zapylenie, nie jest ekologiczna, bo napędza ją często silnik spalinowy. Niestety generuje też hałas dochodzący do 110 dB. Dla porównania, hałas uliczny to około 90 dB.