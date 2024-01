Maska, w której nikt nie usłyszy, o czym rozmawiasz przez telefon. Nikt poza rozmówcą

Jeżeli kiedykolwiek nadjeżdżający pociąg przeszkodził ci w rozmowie, lub wścibska pani spoglądała na ciebie nieprzychylnym okiem podczas jazdy tramwajem, to powinieneś dołączyć do grupy osób, które wsparły Skydet kwotą ponad 600 tys. złotych. Maska obiecuje poufne i bezwstydne rozmowy, a to dzięki technologii zaczerpniętej od Airbusa.