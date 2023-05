Masz w domu stary tablet? Ten projekt ma przywrócić go do życia

Każdy posiada w domu jakąś starą elektronikę - najczęściej są to wymieniane co 2 lub 4 lata smartfony, ale w niejednym domostwie znajdziemy też stare telefony komórkowe, laptopy, odtwarzacze czy tablety. Co z nimi zrobić? Opcji jest przynajmniej kilka: sprzedać, dać im drugie życie, oddać komuś, kto nie potrzebuje najnowszych rozwiązań, lecz "absolutnego minimum". Najnowsza kampania na Kickstarterze prezentuje kolejną: zamianę starej elektroniki - a konkretnie tabletów - w... ramki na zdjęcia.