Polacy stworzyli wózek inwalidzki sterowany wzrokiem. Pierwsi testerzy są zachwyceni

Choć nawet zwykłe wózki inwalidzkie są w stanie zmienić świat osób niepełnosprawnych, to niektóre przypadki medyczne na stałe przykuwają osobę chorą do opiekuna. Szansę na zmianę tego faktu daje polski startup Sojgo innowacje, który opracował sposób przekształcenia konwencjonalnego wózka inwalidzkiego w wózek elektryczny oraz dodanie do niego systemu kontroli wzrokiem.