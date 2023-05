Our Future Forum to największa konferencja edukacyjna w Polsce. Piąta edycja wydarzenia zgromadziła w Warszawie ponad tysiąc studentów i licealistów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Holandii oraz Włoch, którzy dyskutowali z przedstawicielami biznesu, polityki i świata kultury o sprawach, które są dzisiaj kluczowe dla ich pokolenia. O czym dokładnie rozmawiali uczestnicy? O przyszłości polskiej gospodarki, rynku pracy, polityce zdrowotnej, transformacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwie, a także rozwoju nowych technologii i sztucznej inteligencji.



- Wielkie zainteresowanie młodych tegoroczną edycją Forum udowadnia, że nieprawdą jest to, że młodzież nie interesuje się polityką, ochroną zdrowia czy obronnością - mówi Kamil Maksymilian Tomkowicz, członek zarządu Our Future Foundation. - Takie spotkania i wymiana doświadczeń, to najlepsza inwestycja w przyszłość.