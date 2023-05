Nadchodzi V edycja Our Future Forum. Co będzie na największej konferencji edukacyjnej w Polsce?

Piąta edycja Forum to okazja, by spojrzeć na to, jak w ciągu ostatnich lat zmieniła się sytuacja młodych w naszym kraju, a także na świecie. Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy 3 lata temu, nie mogliśmy przewidzieć, że niedługo będziemy zmuszeni rozmawiać o rosyjskiej inwazji na Ukrainę czy gwałtownym rozwoju sztucznej inteligencji. Nagłe zmiany, których doświadczamy, mają wielki wpływ na młode pokolenie. Również dlatego, tak ważne jest to, by angażować młodych w debatę o przyszłości i pomóc im zrozumieć wyzwania, którym będą musieli stawić czoła

– powiedział Kamil Tomkowicz, członek zarządu Our Future Foundation.