Byłem w najcichszym miejscu na świecie. Nie zgadniesz, do czego jest używane

Surface to dość butikowa linia urządzeń. Choć Microsoftowi oczywiście marzy się, by ta trafiła do mainstreamu, na dziś to sprzęty dla zamożniejszych entuzjastów IT i świata komputerów osobistych. Tego typu produkty dopieszczane są w każdym calu. Badane jest więc w komorze jak brzmią. Ale nie ich głośniki, a same urządzenia.