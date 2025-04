Najbardziej kontrowersyjna funkcja Windowsa powraca w lepszej formie

Windows Recall trochę działa jak ludzka pamięć fotograficzna. Zapisuje wszystko, co użytkownik robił na swoim komputerze dzięki zrzutom ekranu. To trochę, tak jakby zatrudniliśmy asystenta do analizowania nagrań z ekranu, który jest w stanie spamiętać każdą wykonaną czynność. I jeśli zapytamy go o to, będzie wiedzieć wszystko, co robiliśmy w ostatnim czasie.