Bot w Windowsie będzie wiedział, co robisz na komputerze. Mówią, że to dla twojego dobra

Poza tym aplikacja Copilot będzie miała dostęp do plików na komputerze użytkownika. To znaczy, nie do końca, ponieważ rozwiązanie co najwyżej może wyszukiwać i otwierać pliki takie jak .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .json, o ile wyrazimy na to zgodę. Użytkownik może zadawać pytania dotyczące plików - np. wyszukaj moje CV na komputerze. Trochę jak wyszukiwarka plików zaszyta w system, tylko że inteligentniejsza, bo nie potrzebuje dokładanych nazw plików.