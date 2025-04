Menu Start w Windows 11 takie, jakie chcieliście. Zadowoleni?

Nowa wersja menu pozwoli użytkownikom wyłączyć tę funkcję w ustawieniach personalizacji, gdzie będzie można wyłączyć opcje takie jak Show recently added apps, Show most used apps, Show recommended files oraz Show recommendations for tips, shortcuts, new apps, and more. Dzięki temu użytkownicy będą mogli w pełni wykorzystać przestrzeń menu Start do wyświetlania przypiętych i zainstalowanych aplikacji.