Czy na twoim komputerze pojawił się dziwny nowy folder? To nie wirus, to Microsoft

Jest to jednak zaskakująca anomalia, która na razie pozostaje niewyjaśniona przez Microsoft. Choć folder nawiązuje do historycznej usługi IIS jego obecna funkcja nie jest jasna. Dla użytkowników najważniejszą informacją jest to, że folder nie stanowi zagrożenia dla systemu, nie zajmuje miejsca na dysku i może zostać usunięty bez konsekwencji. Nieco niepokojącym jest jednak poczucie powiększającego się bałaganu i niedbalstwa w kontekście Windowsa.