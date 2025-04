Jeśli coś zastąpi Wyszukiwarkę Google'a, to właśnie ta usługa

Gemini 2.5 Pro Experimental to najnowszy i najbardziej zaawansowany model sztucznej inteligencji od Google. Model ten został wprowadzony pod koniec marca jako część rodziny Gemini 2.5 i obecnie stanowi najinteligentniejszy system AI firmy. Jest to tzw. model myślący (thinking model), który przed udzieleniem odpowiedzi przeprowadza proces rozumowania, co przekłada się na zwiększoną dokładność i wydajność.