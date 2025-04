W sercu innowacji. Wizyta w kampusie Microsoftu w Redmond

Moją wycieczkę rozpocząłem od miejsca, które stanowi bramę do świata Microsoftu - budynku 92, gdzie mieści się Visitor's Center, otwarty dla wszystkich gości. To miejsce, które warto odwiedzić, nawet jeśli jest się tylko przejazdem w okolicach Seattle. Visitor's Center to swoista podróż przez 50-letnią historię firmy, która zrewolucjonizowała świat technologii. Można tu zobaczyć zarówno najnowsze dokonania giganta z Redmond, jak i historyczne produkty, które wyznaczyły kierunek rozwoju całej branży IT.