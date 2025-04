Szachy 5D Donalda Trumpa. Takie, że to nagle Huawei wyrasta na lidera układów scalonych

Administracja Donalda Trumpa wprowadziła surowe ograniczenia dotyczące sprzedaży zaawansowanych chipów AI do Chin przez amerykańskie firmy takie jak Nvidia, AMD i Intel. Te działania stanowią kontynuację polityki ograniczania dostępu Chin do kluczowych technologii, która została zapoczątkowana jeszcze za poprzedniej administracji. Decyzje te mają na celu powstrzymanie Chin przed wykorzystywaniem amerykańskich technologii do rozwoju własnych superkomputerów i zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji.