Twój zegarek sprawdzi, czy jesz warzywa. A to tylko jedna z wielu nowych funkcji

W kodzie znalazł on m.in. odniesienia do "Gemini Actions", czyli automatyzacji zadań z użyciem asystenta Gemini. Gemini ma mieć możliwość zarządzania wydarzeniami w kalendarzu, streszczania wiadomości email, oraz odpowiadania na ogólne pytania użytkownika. Kod programistyczny wskazuje także na obecność funkcji szybkiego wyciszania tekstu odczytywanego przez Gemini - tak aby móc go łatwo wyciszyć podczas np. wsiadania do autobusu.