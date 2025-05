Rzucaj wszystko i bierz udział w tym konkursie. Są smartwatche do wygrania

Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu zapisani do newslettera otrzymają kupon, dzięki któremu przy zakupie smartwatcha HUAWEI WATCH 5 będą mogli obniżyć jego cenę aż o 100 zł. Kupony rabatowe zostaną wysłane w dniu premiery smartwatchy – 15 maja 2025 r. Konkurs potrwa do 15 maja 2025 r. do godziny 15:30, a zwycięzcy zostaną wyłonieni w ciągu 10 dni od jego zakończenia. Kupony konkursowe będzie można wykorzystać wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl do 29 czerwca 2025 r.