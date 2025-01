Oto co zobaczysz po uruchomieniu Galaxy S25. Przeciek zdradza nowe funkcje

Pierwsza z załączonych grafik przedstawia nową funkcję Now Brief, która przygotowuje podsumowanie dnia użytkownika. Na pierwszym z prezentowanych wariantów Now Brief przekazuje informacje o samopoczuciu pochodzące z Samsung Health oraz o pogodzie. Na drugim z nich aplikacja sugeruje otwarcie map i odtwarzanie muzyki podczas jazdy samochodem oraz przypomina o kończącej się ważności kuponu na kawę. Na ostatnim Now Brief zachęca do przejrzenia "Najbardziej pamiętnych momentów dnia" oraz pokazuje wynik aktywności z Samsung Health. Jak sugeruje obrazek, dostęp do Now Brief będzie dostępny z poziomu Now Bar - całkowicie nowej funkcji w One UI 7.