Tak wygląda Galaxy S25 Slim. Odchudzony smartfon Samsunga w pełnej krasie

Owszem, wzornictwo nawiązuje do innych urządzeń z linii, ale przecież nikt nie oczekuje, że Samsung dokona na tym polu rewolucji, bo nie ma takiej potrzeby. Co wiemy o tym smartfonie? Ma mieć grubość 6,4 mm, czyli 1,2 mm mniej niż zwykły Samsung Galaxy S24 (i prawdopodobnie Galaxy S25, ale na to musimy poczekać do premiery). To wbrew pozorom spora różnica, bo każdy milimetr mniej to sukces. W miejscu aparatów ma grubość 8,3 mm - prawie 2 mm mniej niż wspomniany Galaxy S24. To grubość, którą trudno osiągnąć większości producentów. Samsung Galaxy S25 Slim ma być w najgrubszym miejscu cieńszy niż Samsung Galaxy S25 Ultra w najcieńszym. Kosmos.