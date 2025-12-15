Logo
Samsung wyprzedał nowy telefon w jeden dzień. Co tam się stało?

Podwójnie składany Galaxy Z Trifold zaliczył świetny debiut. Zaporowa cena nie odstraszyła klientów - kolejki po smartfon ustawiły się już w nocy, a po południu na próżno było szukać urządzenia w sklepach.

Malwina Kuśmierek
Debiut Samsunga Galaxy Z Trifold w Korei
Zgodnie z zapowiedziami, w miniony weekend Samsung uruchomił sprzedaż Galaxy Z Trifold w Korei - i zakończył ją jeszcze tego samego dnia. Bo wszystkie dostępne egzemplarze podwójnie składanego smartfona zniknęły z półek w mniej niż 24 godziny, zarówno w sprzedaży online, jak i w sklepach stacjonarnych.

Galaxy Z Trifold ze świetnym debiutem w Korei

Galaxy Z Trifold trafił do regularnej sprzedaży w Korei Południowej w sobotę, 12 grudnia. Samsung uruchomił dystrybucję jednocześnie w sklepie internetowym oraz w 20 wybranych salonach w całym kraju. Jak relacjonują koreańskie media, już od rana przed punktami sprzedaży ustawiały się kolejki, co w przypadku smartfona kosztującego równowartość około 9 tys. złotych trudno uznać za oczywisty scenariusz.

Jeszcze tego samego dnia urządzenie zostało oznaczone jako wyprzedane. Dotyczy to zarówno kanału online, jak i sprzedaży stacjonarnej. Samsung nie podał oficjalnych danych dotyczących liczby egzemplarzy wprowadzonych do sprzedaży. To sprawia, że trudno jednoznacznie ocenić popyt na podwójnie składany smartfon - nie wiadomo czy koreański gigant celowo przygotował ograniczoną ilość egzemplarzy, czy rzeczywiście przygotowano duży zapas i zwyczajnie popyt przewyższył podaż. W branży zwraca się jednak uwagę, że przy tak wysokiej cenie i statusie produktu pierwszej generacji, tempo sprzedaży i tak robi wrażenie.

Galaxy Z Trifold to najdroższy i najbardziej eksperymentalny smartfon w historii Samsunga. W Korei wyceniono go na 3,59 mln wonów (ok. 8793 zł) za wersję z 512 GB pamięci, co stawia go w ścisłej czołówce najdroższych telefonów konsumenckich dostępnych na rynku. Mimo tego urządzenie przyciągnęło uwagę klientów, którzy chcieli jako pierwsi sprawdzić podwójnie składany format oferujący 10-calowy ekran po pełnym rozłożeniu.

Samsung od początku podkreślał, że Trifold nie jest produktem przeznaczonym dla mas, lecz pokazem możliwości technologicznych firmy po latach rozwoju serii Fold. W porównaniu z pierwszym Galaxy Foldem z 2019 roku nowy model ma być konstrukcją bardziej dojrzałą, opartą na sprawdzonych rozwiązaniach sprzętowych i programowych. To według analityków miało zmniejszyć obawy klientów przed wejściem w zupełnie nową kategorię urządzeń.

Po wyprzedaniu pierwszej partii Samsung uruchomił już zapisy na kolejne dostawy dla klientów w Korei. Firma nie podała jednak, kiedy dokładnie następna pula Galaxy Z Trifold trafi do sprzedaży. Póki co Galaxy Z Trifolda na próżno szuka poza Koreą Południową - Samsung planuje wprowadzenie Galaxy Z Trifold do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych dopiero w 2026 roku, prawdopodobnie w okolicach premiery serii Galaxy S26 lub krótko po niej. O Europie producent na razie milczy.

Koreański debiut pokazuje jednak jedno: nawet bardzo drogi, niszowy i podwójnie składany smartfon może wzbudzić ogromne zainteresowanie. Pytanie brzmi nie tyle, czy Trifold się sprzedaje, ale czy Samsung będzie w stanie - i czy w ogóle będzie chciał - powtórzyć ten sukces poza grupą entuzjastów.

Zdjęcie główne: Samsung Japan / X

Malwina Kuśmierek
15.12.2025 08:58
Samsung
