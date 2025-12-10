Samsung Galaxy Z TriFold był znacznie lepszy. Wyciekł prototyp

Ładowanie...

Galaxy Z TriFold to obecnie najbardziej zaawansowany składany telefon Samsunga. Urządzenie składa się nie na dwie tak jak wcześniejsze Foldy i Flipy, a trzy części dzięki dwóm zawiasom. Sprzęt został wyposażony w dwa ekrany: składany i zwykły oraz może pochwalić się grubością 3,9 mm. Teraz dowiedzieliśmy się, że telefon mógł być jeszcze lepszy.

Samsung Galaxy Z TriFold mógł być lepszy. Tak jak Galaxy S25 Ultra

W składanych smartfonach Samsunga znajdziemy dwa lub trzy moduły fotograficzne. Urządzenia w kształcie klapki z serii Z Flip zapewniają aparat główny i szeroki, a w rodzinie Z Fold mamy dodatkowy teleobiektyw. Pod względem możliwości robienia zdjęć najnowszemu Z TriFold bliżej jest jednak do Galaxy S25 czy S25+ niż do S25 Ultra.

Co prawda najlepszy Fold na rynku został wyposażony w aparat główny 200 Mpix, ale brakuje mu drugiego teleobiektywu, który znajdziemy w S25 Ultra. Z nowych informacji jednak wynika, że TriFold mógł zostać wyposażony w aż cztery obiektywy. Skąd to wiemy?

Otóż w poście na LinkedIn Omara Saheba, wiceprezes marketingu i e-commerce w Samsung MENA opublikował zdjęcie Samsunga Galaxy Z TriFold. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby jednak egzemplarz trzymany przez wysoko postawionego pracownika firmy nie zawierał zestawu czterech aparatów na tylnym panelu.

Na zdjęciu nie widać, że jest to działające urządzenie. Równie dobrze może być to atrapa lub prototyp. Wpis został dość szybko usunięty. Wciąż można znaleźć go w serwisach archiwizujących, ale to najprawdopodobniej oznacza, że zdjęcia urządzenia nigdy nie powinny trafić do przestrzeni publicznej.

Na zdjęciu widać, że panele boczne nie są wykonane tak jak w zwykłym Galaxy Z TriFold. Finalny telefon został wyposażony w wykończenie z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym i ceramiką. Te elementy mają być jednak wyjątkowo gładkie. Musimy jednak wiedzieć, że w prototypach wykończenie nie jest aż tak bardzo istotne jak dla końcowego użytkownika.

Albert Żurek 10.12.2025 06:45

