Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung Galaxy Z TriFold był znacznie lepszy. Wyciekł prototyp

Do sieci wyciekły zdjęcia smartfona Samsunga, który jest niezwykle ciekawy. To znacznie lepsza wersja ostatnio zapowiedzianego Galaxy Z TriFolda, z zasadniczą różnicą dotyczącą aparatu.

Albert Żurek
Samsung Galaxy Z TriFold
REKLAMA

Galaxy Z TriFold to obecnie najbardziej zaawansowany składany telefon Samsunga. Urządzenie składa się nie na dwie tak jak wcześniejsze Foldy i Flipy, a trzy części dzięki dwóm zawiasom. Sprzęt został wyposażony w dwa ekrany: składany i zwykły oraz może pochwalić się grubością 3,9 mm. Teraz dowiedzieliśmy się, że telefon mógł być jeszcze lepszy.

REKLAMA

Samsung Galaxy Z TriFold mógł być lepszy. Tak jak Galaxy S25 Ultra

W składanych smartfonach Samsunga znajdziemy dwa lub trzy moduły fotograficzne. Urządzenia w kształcie klapki z serii Z Flip zapewniają aparat główny i szeroki, a w rodzinie Z Fold mamy dodatkowy teleobiektyw. Pod względem możliwości robienia zdjęć najnowszemu Z TriFold bliżej jest jednak do Galaxy S25 czy S25+ niż do S25 Ultra.

Co prawda najlepszy Fold na rynku został wyposażony w aparat główny 200 Mpix, ale brakuje mu drugiego teleobiektywu, który znajdziemy w S25 Ultra. Z nowych informacji jednak wynika, że TriFold mógł zostać wyposażony w aż cztery obiektywy. Skąd to wiemy? 

Otóż w poście na LinkedIn Omara Saheba, wiceprezes marketingu i e-commerce w Samsung MENA opublikował zdjęcie Samsunga Galaxy Z TriFold. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby jednak egzemplarz trzymany przez wysoko postawionego pracownika firmy nie zawierał zestawu czterech aparatów na tylnym panelu.

Na zdjęciu nie widać, że jest to działające urządzenie. Równie dobrze może być to atrapa lub prototyp. Wpis został dość szybko usunięty. Wciąż można znaleźć go w serwisach archiwizujących, ale to najprawdopodobniej oznacza, że zdjęcia urządzenia nigdy nie powinny trafić do przestrzeni publicznej.

Na zdjęciu widać, że panele boczne nie są wykonane tak jak w zwykłym Galaxy Z TriFold. Finalny telefon został wyposażony w wykończenie z polimeru wzmocnionego włóknem szklanym i ceramiką. Te elementy mają być jednak wyjątkowo gładkie. Musimy jednak wiedzieć, że w prototypach wykończenie nie jest aż tak bardzo istotne jak dla końcowego użytkownika.

REKLAMA

Więcej o smartfonach Samsunga przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
10.12.2025 06:45
Tagi: SamsungSkładane smartfonySmartfony
Najnowsze
6:34
Microsoft kusi Europę. Suwerenność cyfrowa według bigtecha
Aktualizacja: 2025-12-10T06:34:00+01:00
6:23
Samsung jak Apple. Zapragnął paskudnego garba w Galaxy
Aktualizacja: 2025-12-10T06:23:00+01:00
6:12
Nikt nie wie, ile SpaceX jest wart. No i dobrze, giełda to rak
Aktualizacja: 2025-12-10T06:12:00+01:00
6:01
Oszuści wiedzą, że odpalisz kolędy ze Spotify i sprytnie to wykorzystują
Aktualizacja: 2025-12-10T06:01:00+01:00
21:54
Teraz UE bierze się za Google. Idziemy na zwarcie i dobrze
Aktualizacja: 2025-12-09T21:54:46+01:00
21:09
ChatGPT powoli oddaje koronę. Jest nowy król czatbotów
Aktualizacja: 2025-12-09T21:09:52+01:00
21:05
Tworzenie na YouTube stało się banalne. Wideo robi się prawie samo
Aktualizacja: 2025-12-09T21:05:48+01:00
21:00
Pierścień do zapisywania myśli. Tak - myśli
Aktualizacja: 2025-12-09T21:00:33+01:00
19:52
Nasz satelita PIAST po 500 próbach nad Ziemią. Mądry Polak po szkodzie
Aktualizacja: 2025-12-09T19:52:03+01:00
19:36
CPK kończy z dobrowolnością. Miło już było, czas na rygor
Aktualizacja: 2025-12-09T19:36:54+01:00
19:12
Mapy Google ze świetną nowością. Ale tylko na iPhone, Android w tyle
Aktualizacja: 2025-12-09T19:12:35+01:00
18:55
Najlepiej sprzedający się smartfon ostatnich miesięcy? Biedy nie ma
Aktualizacja: 2025-12-09T18:55:38+01:00
18:46
Windows naprawia gry. Uff, gracze sięgali już po ekstremalne sposoby
Aktualizacja: 2025-12-09T18:46:21+01:00
18:36
Gamingowy laptop z rolowanym ekranem. W Lenovo zwariowali, kocham to
Aktualizacja: 2025-12-09T18:36:42+01:00
17:48
microSD w telefonach to smutny obraz nadchodzących czasów
Aktualizacja: 2025-12-09T17:48:26+01:00
16:32
Telefon sam się wyciszy w autobusie. Już nie będziesz robić trzody
Aktualizacja: 2025-12-09T16:32:12+01:00
16:27
Bądź blisko, nawet gdy nie jesteś obok. Wrażenia z użytkowania elektronicznej niani Philips Avent SenseIQ Full HD
Aktualizacja: 2025-12-09T16:27:02+01:00
16:05
Antyczny Napaleniec spadł ze Spotify. Artyści słusznie mają pełne galoty
Aktualizacja: 2025-12-09T16:05:24+01:00
15:53
Apple i Google łączą siły byś łatwo zmieniał telefon. Skończy się męka
Aktualizacja: 2025-12-09T15:53:19+01:00
15:26
Polska elektrownia jądrowa to kwestia dni. Unia dała co chcieliśmy
Aktualizacja: 2025-12-09T15:26:08+01:00
14:47
Polska na progu rewolucji. Nie ma czasu do stracenia
Aktualizacja: 2025-12-09T14:47:00+01:00
13:34
Miastowi wyprowadzili się na wieś i mącą. Nie chcą masztu
Aktualizacja: 2025-12-09T13:34:18+01:00
12:57
RAM stał się wyjątkowo drogi. MSI ma na to sposób
Aktualizacja: 2025-12-09T12:57:54+01:00
12:35
Kometa 3I/Atlas potężnie promieniuje. Coś tam naprawdę się dzieje
Aktualizacja: 2025-12-09T12:35:15+01:00
12:06
Poczta Polska idzie w deweloperkę. Ma plan na swoje pałace
Aktualizacja: 2025-12-09T12:06:41+01:00
11:51
Prezentowa gorączka? Nie tym razem. Oto jak Ceneo ułatwia zakupy na święta
Aktualizacja: 2025-12-09T11:51:56+01:00
11:10
W Rosji zbanowali już nawet FaceTime od Apple’a. Bo służby mają problem z podglądaniem
Aktualizacja: 2025-12-09T11:10:44+01:00
10:30
InPost mówi, czy paczka dojdzie na święta. Stawia jeden warunek
Aktualizacja: 2025-12-09T10:30:22+01:00
10:11
Unia dociska Facebooka. "Przestańcie śledzić użytkowników"
Aktualizacja: 2025-12-09T10:11:01+01:00
9:34
Szklane butelki namieszają w systemie kaucyjnym. Producenci znów kombinują
Aktualizacja: 2025-12-09T09:34:19+01:00
9:07
Robili gry przeglądarkowe na czas. Każdy może ograć tytuły zwycięzców
Aktualizacja: 2025-12-09T09:07:49+01:00
8:52
Najlepsze zestawy LEGO dla dorosłych na święta. Prawdopodobnie zaraz kupię połowę z nich
Aktualizacja: 2025-12-09T08:52:38+01:00
8:46
To nie pryszcz, to kamera. Nowe okulary Google'a to koszmarek
Aktualizacja: 2025-12-09T08:46:20+01:00
8:37
Kasy samoobsługowe osłabią strajk przepracowanych ludzi. Ale mroczne czasy
Aktualizacja: 2025-12-09T08:37:21+01:00
7:55
Mieszkańcy boją się samolotów nad Balicami. Krążą godzinami
Aktualizacja: 2025-12-09T07:55:01+01:00
6:51
Sprzęt z USA na horyzoncie. MON: nasze projekty nie ucierpią
Aktualizacja: 2025-12-09T06:51:00+01:00
6:41
Windows wycofuje irytujący dodatek. Microsoft wreszcie odpuszcza 
Aktualizacja: 2025-12-09T06:41:00+01:00
6:31
Mamy nowe największe miasto świata. Wystarczyło zmienić sposób liczenia
Aktualizacja: 2025-12-09T06:31:00+01:00
6:21
Chiny chciały zatrzymać pustynie. Skutki okazały się opłakane
Aktualizacja: 2025-12-09T06:21:00+01:00
6:11
Wiemy, ile butelek zwrócono w polskim systemie kaucyjnym. Żenada
Aktualizacja: 2025-12-09T06:11:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA