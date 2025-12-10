Samsung zmienia podejście do telefonów. Tych, które Polacy kupują najchętniej

Ładowanie...

Dotyczy to Samsunga Galaxy A07 5G, Galaxy A37 oraz Galaxy A57. To propozycje ze średniopółkowej rodziny telefonów oferującej najlepszy stosunek ceny do jakości. Samsung będzie chciał umożliwić szybsze kupno urządzeń, tak abyśmy nie musieli czekać.

Samsung Galaxy A07 5G, Galaxy A37 i Galaxy A57 z wcześniejszą premierą

Harmonogram wydawania telefonów Samsunga jest przewidywalny - zakłada premiery określonych modeli w konkretnych częściach roku. W ostatnich latach wyglądało to tak:

seria Galaxy S - koniec stycznia lub lutego;

rodzina Galaxy A5X i A3X - marzec;

Galaxy Z - lipiec lub sierpień.

W przyszłym roku jednak może wiele się zmienić. Już wcześniej pojawiały się informacje, że seria Galaxy S26 ma zadebiutować później niż w ostatnich latach. Najprawdopodobniej pod koniec lutego lub dopiero w marcu 2026 r.

Teraz dowiadujemy się, że w przypadku najważniejszych modeli z serii Galaxy A producent też ma zmienić harmonogram. Na szczęście jednak w tym przypadku nie będziemy mówić o opóźnieniu, a przyspieszeniu prac ze strony Samsunga. Jak twierdzi zaufany informator Abhishek Yadav, Galaxy A07 5G ma pojawić się jeszcze w grudniu 2025 r. lub na początku stycznia 2026 r.

Co natomiast z bardziej zaawansowanymi urządzeniami? Galaxy A37 oraz Galaxy A57 mają też zostać wprowadzone wcześniej niż poprzednicy. Oba modele mają mieć swoją premierę jeszcze w lutym 2026 r. Czyli miesiąc wcześniej niż w przypadku Galaxy A56/A36 z tego roku i Galaxy A55/A35 z 2024 r.

Oba modele otrzymają szereg przydatnych zmian. Galaxy A57 będzie napędzany przez lepszy procesor Exynos 1680 z układem graficznym Xclipse 550, a A37 otrzyma Exynosa 1480 wspierany przez Xclipse 530. Dodam, że Exynos 1680 to zupełnie nowa konstrukcja, gdzie czip wykorzystany w A37 to sprawdzona propozycja z Galaxy A54 z 2024 r. Tegoroczny A36 działał pod kontrolą Snapdragona 6 Gen 3.

Nowe średniopółkowe smartfony Samsunga mają też działać na Androidzie 16 z One UI 8 od wyciągnięcia z pudełka. Obecna polityka aktualizacji Samsunga zakłada sześć lat uaktualnień, więc urządzenie w przyszłości otrzyma Androida 22 i One UI 14.

Albert Żurek 10.12.2025 17:31

