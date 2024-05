Miało być przejrzyście, ale nie będzie. mObywatel tylko częściowo jawny

Paradoks polega na tym, że nie dojdzie i to właśnie poniekąd dzięki autorowi cytowanych słów. W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną Michał Gramatyka stwierdził, że publikacja całego kodu może stanowić zagrożenie. Ewentualna transparentność mogłaby przydać się tym, którzy chcieliby wyszukać luki. Z drugiej strony zwolennicy publikacji podkreślają jednak, że dzięki temu sytuacja jest jasna i obywatele mieliby pewność, że mObywatel niczego nie ukrywa. Obecnie powstaje pole do tworzenia teorii spiskowych - chowają, co oznacza, że czegoś nie chcą pokazać.