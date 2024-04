Spotify, puść muzykę do płakania. Nowa funkcja oszczędzi wam czasu

Nie lubię playlist. Oficjalna wersja jest taka, że według mnie albumów należy słuchać w takiej kolejności, jak chciał tego twórca. I jeśli np. depresyjne "I Know It's Over" oraz "Never Had No One Ever" miały być poprzedzone skocznym "Frankly, Mr. Shankly", a zwieńczone równie radosnym - przynajmniej muzycznie - "Cemetry Gates", co tworzy emocjonalną kolejkę górską, to tak ma być i już. Będę pretensjonalnym nudziarzem, ale pewnych wartości trzeba jednak bronić.