Schowaj kamerę do szuflady. Apple pokazał nową apkę do nagrywania wideo

Jednak, jeśli chodzi o opcje dostosowania obrazu, smartfony mają pewne ograniczenia. Prosto z pudełka nie oferują one tylu możliwości ręcznej regulacji parametrów, co profesjonalne aparaty. Do tej pory niezależni twórcy wydali masę aplikacji, które pozwalały ręcznie dostosować ISO czy prędkość migawki. Ale brakowało "tej" aplikacji od samego producenta telefonu. I to zaraz się zmieni.